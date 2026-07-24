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Нет соединения с Twitch, Brawl Stars, PSN, не подключается, не работает, не грузится

В России произошёл сбой в работе Brawl Stars, Twitch и PlayStation
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24 июля российские пользователи начали жаловаться на сбой в работе Brawl Stars, Twitch и PlayStation Network. О нестабильности в популярных сервисах сообщили на платформе DownDetector.

Так, геймеры жалуются на отсутствие доступа в популярную мобильную игру Brawl Stars — у многих не получается войти в свой аккаунт. Такая же проблема коснулась сервиса PlayStation Network, который просто не загружается у пользователей. Сбои наблюдается и в популярной платформе для стриминга Twitch — у зрителей не работают сайт и приложение.

Фото: DownDetector

С чем связан очередной сбой в работе российского интернета, неизвестно. Пользователи не исключают возможности блокировки серверов. Однако официально РКН пока не сообщал о подобных ограничениях.

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