В России произошёл сбой в работе Brawl Stars, Twitch и PlayStation

24 июля российские пользователи начали жаловаться на сбой в работе Brawl Stars, Twitch и PlayStation Network. О нестабильности в популярных сервисах сообщили на платформе DownDetector.

Так, геймеры жалуются на отсутствие доступа в популярную мобильную игру Brawl Stars — у многих не получается войти в свой аккаунт. Такая же проблема коснулась сервиса PlayStation Network, который просто не загружается у пользователей. Сбои наблюдается и в популярной платформе для стриминга Twitch — у зрителей не работают сайт и приложение.

Фото: DownDetector

С чем связан очередной сбой в работе российского интернета, неизвестно. Пользователи не исключают возможности блокировки серверов. Однако официально РКН пока не сообщал о подобных ограничениях.