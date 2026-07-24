15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Невероятных приключений ДжоДжо» раскрыли, почему аниме выйдет в нескольких частях

Авторы «Невероятных приключений ДжоДжо» раскрыли, почему аниме выйдет в нескольких частях
Комментарии

Издание AnimeCorne взяло интервью у продюсера седьмой части аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» Норико Дои. Она раскрыла причины долгого ожидания продолжения сериала.

По словам продюсера, авторы хотели максимально реалистично показать турнирные скачки, которые происходят по сюжету аниме. Потому пришлось разделить перезапуск на несколько частей, чтобы создатели успели доработать анимацию.

Во-первых, это очень сложное в производстве аниме. Скачки, в частности, должны выглядеть очень реалистично, а это невероятно сложно. Это требует невероятного количества работы. Нам нужна не только действительно хорошая игра актёров, но и реалистичность происходящего. Оригинальная манга довольно длинная, поэтому мы не можем заставлять наших аниматоров и персонал делать всё непрерывно. Вот почему мы решили разделить сериал на части.

Первый эпизод перезапуска «Невероятных приключений ДжоДжо» вышел 19 марта на Netflix. События сериала разворачиваются в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн. Продолжение перезапуска стартует 25 сентября.

О других интересных аниме:
10 крутых аниме, которые вы могли пропустить — что точно стоит посмотреть
10 крутых аниме, которые вы могли пропустить — что точно стоит посмотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android