Age of Empires 3 получит аддон с Данией, Польшей и 25 картами — в него уже можно сыграть

Студии Tantalus Media и Forgotten Empires сообщили о выходе нового дополнения для стратегии Age of Empires III: Definitive Edition. Бета DLC под названием The Baltic Powers уже стартовала в Steam. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо в настройках игры выбрать бета-версию. Релиз полной версии состоится 10 сентября.

Фото: Tantalus Media/Forgotten Empires

Вместе с выходом дополнения в игре появятся две новые цивилизации — датчане и поляки. Авторы также представят два сложных сценария, которые станут тяжёлым испытанием для геймеров. Кроме того, в DLC появятся два новых режима: «Цареубийство» и «Независимость».

Фото: Tantalus Media/Forgotten Empires

The Baltic Powers станет масштабным дополнением, ведь в игру также добавят 25 новых карт. Для пользователей станут доступны свыше 50 вариантов обликов для героев.

Фото: Tantalus Media/Forgotten Empires

Дополнение анонсировали ещё в 2024 году, однако авторы сообщили о прекращении разработки в январе 2025 года. Тогда создатели игры заявили, что слишком поспешили с анонсом, ведь у них к тому времени не было доработанной версии. Теперь они решили вновь порадовать фанатов и выпустить DLC.