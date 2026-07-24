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«Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года

«Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года
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Сборы фильма «Майкл» в мировом прокате достигли более $ 1,012 млрд. Таким образом, биографическая лента о Майкле Джексона стала самой кассовой картиной 2026 года.

Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино» ($ 1,011 млрд). Ранее «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Картина также доступна для просмотра онлайн с 9 июня.

Каким получился фильм «Майкл»:
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
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