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Resident Evil 4, The Last of Us и Dead Space — самые популярные ремейки поколения PS5

Resident Evil 4, The Last of Us и Dead Space — самые популярные ремейки поколения PS5
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Аналитическая компания Alinea Analytics раскрыла статистику продаж ремейков и ремастеров современного поколения. Лидером по продаваемости стал ремейк культового хоррора Resident Evil 4.

По данным экспертов, игра достигла 16,8 млн проданных копий. Большая часть тиража пришлась на консоли PlayStation (7,4 млн), а остальное — на Steam (6,8 млн) и Xbox (1,6 млн). Второе место занял ремастер ARK: Survival Ascended (7 млн), а третье — ремейк The Last of Us Part 1 (6,3 млн). В топ также вошёл ремейк хоррора Dead Space (4,3 млн).

Фото: Alinea Analytics

Resident Evil 4 Remake вышел в 2023 году на PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК. Проект представляет собой ремейк четвёртой части культовой серии хорроров, рассказывающей о спецагенте Леоне Кеннеди, который отправляется в испанскую деревню, чтобы спасти дочь президента — на месте он сталкивается с новым опасным вирусом.

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