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В России хотят причислить Minecraft и Roblox к азартным играм

В России хотят причислить Minecraft и Roblox к азартным играм
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Директор Центра по борьбе с лудоманией Андрей Ходынков предложил маркировать популярные видеоигры в России из-за азартных механик. Речь идёт о знаменитых проектах Minecraft и Roblox.

Руководитель центра заявил, что в России практически 20 млн детей проводит время в видеоиграх, однако некоторые сервисы содержат элементы, которые напоминают онлайн-казино. По мнению Ходынкова, чтобы оградить молодое поколение, нужно вводить специальные дисклеймеры в играх, которые будут предупреждать об азартных механиках.

Нужно ли делать дисклеймеры или нужно в целом информировать, что это азартная механика? Однозначно да. Практически 20 млн детей играют в видеоигры. Но если пока законодательно это так тяжело ограничить, значит, эту информацию должны хотя бы родители знать

В Госдуме раскритиковали идею о маркировке игр. Депутат Виталий Милонов заявил, что коллеги и эксперты должны «оставить в покое детские игрушки».

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