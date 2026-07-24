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Сборы хоррора «Зловещие мертвецы: Пекло» превысили 100 млн рублей

Сборы хоррора «Зловещие мертвецы: Пекло» превысили 100 млн рублей
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24 июля сборы фильма ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло» в России превысили 105 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата хоррор добился на девятый день с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 16-го числа. Картина занимает пятое место в отечественных чартах, уступая комедии «Холоп 3», биографической ленте «Майкл» и другим проектам.

Фото: ЕАИС

В мировом прокате сборы «Зловещих мертвецов: Пекло» превышают $ 53 млн. Хоррор собрал свыше чем в два раза больше своего скромного бюджета в $ 20 млн, но пока не достиг высоких результатов предыдущей части серии — «Восстания зловещих мертвецов» ($ 147 млн).

«Зловещие мертвецы: Пекло» рассказывают историю Элис, которая после смерти мужа приезжает к его семье в уединённый загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете.

Каким получился новый хоррор:
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