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Джордж Мартин пишет новую частью цикла «Рыцарь Семи Королевств» — вместе с «Ветрами зимы»

Джордж Мартин пишет новую частью цикла «Рыцарь Семи Королевств» — вместе с «Ветрами зимы»
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Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у шоураннера сериала «Рыцарь Семи Королевств» Айры Паркера. Он раскрыл следующие планы автора оригинального цикла повестей Джорджа Мартина.

По словам сценариста, писатель уже приступил к работе над четвёртой книгой серии. Паркер отметил, что после этого Мартин планирует выпустить пятую повесть, которая завершит историю Эгга в детстве. Шоураннер также хотел бы расширить сериал по мере выхода новых книг.

Я бы с удовольствием расширил сериал с трёх сезонов до четырёх или пяти. Четвёртая книга, над которой сейчас работает Джордж Мартин, разворачивается в очень интересном месте. А пятая — это заключительная часть истории Эгга в детстве.

В цикл повестей «Рыцарь Семи Королевств» сейчас входят три книги: «Межевой рыцарь», «Присяжный рыцарь» и «Таинственный рыцарь». Произведения рассказывают о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Параллельно Джордж Мартин работает над «Ветрами зимы» — завершающей книгой цикла «Песнь льда и огня», по которой сняли сериал «Игра престолов».

Первый сезон сериала «Рыцарь Семи Королевств» завершился в феврале. Сейчас авторы работают над продолжением, которое выйдет в 2027 году.

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