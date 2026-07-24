15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Серверы PlayStation Network не работают по всему миру больше шести часов

Серверы PlayStation Network не работают по всему миру больше шести часов
Комментарии

24 июля произошёл массовый сбой в работе серверов PlayStation Network. Пользователи жалуются на перебои по всему миру в течении шести часов.

Согласно информации с официального сайта PlayStation, неполадки наблюдаются на всех уровнях PSN. Геймеры не могут получить доступ к PS Store, а также к учётной записи и к играм, требующим интернет-подключения.

Фото: Sony

Проблемы с подключением сказались и на актуальных играх. Так, 24 июля стартовал открытый бета-тест файтинга Marvel Tokon, но многие игроки не могут принять участие в нём. Сбой также помешал проведению киберспортивного чемпионата Esports World Cup в футбольном симуляторе EA Sports FC 26, из-за чего организаторам пришлось перенести матчи.

Причины массового сбоя компания Sony пока не раскрывала. Владельцы платформы лишь сообщили, что пытаются устранить проблему как можно быстрее.

О других сбоях 24 июля:
В России произошёл сбой в работе Brawl Stars, Twitch и PlayStation
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android