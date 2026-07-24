В EA Sports FC 26 стартовал финальный ивент Futties с лучшими футболистами в игре

24 июля в EA Sports FC 26 началось событие Futties — последнее крупное промо в футбольном симуляторе. Оно продлится несколько недель, после чего игра больше не получит каких-либо крупных обновлений.

Так, вместе с релизом Futties в игре появился набор карточек с максимальным рейтингом 99 и пятью игровыми стилями+. В первую команду вошли Диего Марадона, Клаудиа Пина, Вирджил ван Дейк, Роналдиньо и другие футболисты. В FC 26 также добавили множество карточек из прошлых ивентов, новые задания, эволюции, Испытания подбора команды и другой контент.

Фото: EA

Тем временем Electronic Arts уже переключилась на EA Sports FC 27. Будущий футбольный симулятор поступит в продажу 25 сентября на ПК и консолях. Владельцы изданий Ultimate смогут начать игру с 18-го числа.