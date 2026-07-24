Третий день FC Pro World Championship на EWC задержан из-за глобального сбоя PSN

Организаторы FC Pro World Championship перенесли старт третьего игрового дня из-за сетевых проблем. Глобальный сбой PSN, который произошёл 24 июля, не позволил про-игрокам по EA FC 26 провести разминку перед матчами турнира, и старт дня был отложен на неопределённое время.

Хотя EA FC можно запустить локально, игроки не могут использовать свои составы из Ultimate Team — именно этот режим используется в профессиональных матчах. 24 июля — последний день групповой стадии, по итогам которой из 36 участников останется 24.

FC Pro World Championship проходит с 22 по 26 июля в Париже в рамках Esports World Cup 2026, 36 игроков разыгрывают призовой фонд $ 1 045 000.