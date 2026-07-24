«Смесь «Начала» и аниме». Мэтт Дэймон — о новом фильме от авторов «Всё везде и сразу»

На «Шоу Дэна Патрика» выступил знаменитый актёр Мэтт Дэймон («Одиссея»). Он рассказал о новом фильме режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, авторов «Всё везде и сразу».

Артист подтвердил, что сыграет главную роль в предстоящей ленте. Дэймон назвал картину смесью знаменитой комедии «Клуб «Завтрак», фильма «Начало» Кристофера Нолана и аниме. Он уверен, если зрителям понравилось «Всё везде и сразу», они также высоко оценят новый проект.

Думаю, они держат сценарий в секрете, но это ребята, которые сняли «Всё везде и сразу». Они представили мне новый фильм как смесь «Клуба «Завтрак», «Начала» и аниме. Если вам понравился «Всё везде и сразу», со всей его душевностью, думаю, вам очень понравится и этот фильм.

Подробности о сюжете фильма пока неизвестны, как и его название. Ранее сообщалось, что картина станет фантастической драмой. Лента выйдет в мировом прокате 19 ноября 2027 года.