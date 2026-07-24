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На съёмках «Одиссеи» Мэтта Дэймона заменяла известная женщина-каскадёр

На съёмках «Одиссеи» Мэтта Дэймона заменяла известная женщина-каскадёр
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На подкасте Happy Sad Confused гостем стал знаменитый актёр Мэтт Дэймон («Отступники»). Он раскрыл необычные детали съёмок «Одиссеи» Кристофера Нолана.

По словам артиста, во время создания сцены сражения с великанами лестригонами, его заменяла известная женщина-каскадёр Девин Далтон. Всё потому что авторы хотели создать контраст между актёрами и большими дублёрами. Дэймона заменяла каскадёр, чей рост был ниже 150 сантиметров — её снимали со спины.

Когда мы снимали сцены битвы с лестригонами, моей дублершей была женщина-каскадёр с самыми большими руками, которые я когда-либо видел. Когда она вошла в шатёр с едой, я впервые с ней познакомился. Подошёл, обнял её и поблагодарил за всю проделанную работу. Есть кадры, где вы видите, как надо мной возвышаются эти гиганты — в этот момент вместо меня была она. В фильме это почти всегда в кадре мои руки, но нужно отдать ей должное.

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Фильм рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. Ленту высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 94% свежести от обозревателей и 97% от зрителей.

Каким получился фильм «Одиссея»:
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