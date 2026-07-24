Team Liquid разгромила Team Vitality на BLAST Bounty 2026 Season 2 по CS 2

Team Liquid сенсационно разгромила Team Vitality в первом раунде BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2. Счёт закончился со счётом 2:0 — 13:10 на Anubis и 13:9 на Nuke.
Лучшим игроком матча стал Джонатан EliGE Яблоновски — K/D 42-27 и рейтинг 1,52. В составе Vitality положительную статистику показал только Шахар flameZ Шушан (K/D 40-30, рейтинг 1,29). Капитан Vitality Дан apEX Мадесклер и Уильям mezii Мерриман провели серию с рейтингами 0,73 и 0,63 соответственно.
Для Vitality это неожиданный результат — команда занимает третье место в мировом рейтинге VRS и считалась главным фаворитом турнира. Кроме того, французский коллектив впервые за 35 турниров не вышел в плей-офф.
Vitality покидает BLAST Bounty 2026 Season 2 на 17-32-м местах вслед за Team Falcons, Liquid проходит в следующий раунд. LAN-финал турнира пройдёт с 30 июля по 2 августа на Мальте.