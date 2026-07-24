Вышел тизер третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» — выход 11 ноября

Компания Amazon представила дебютный тизер третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Шоу по мотивам культовой вселенной Джона Толкина вернётся уже 11 ноября на Amazon Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Третий сезон продолжит историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь будет посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия.

Авторы обещают, что третий сезон «Колец власти» будет куда мрачнее предыдущих. К главным ролям вернутся Морвет Кларк, Чарли Викерз, Роберт Арамайо и другие актёры.