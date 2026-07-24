Умер Чак Рассел, режиссёр «Маски» и «Царя скорпионов»

24 июля стало известно о смерти Чака Рассела — известного режиссёра, продюсера и сценариста. Мужчина умер в возрасте 74 лет у себя дома в Сан-Диего.

Чак Рассел больше всего известен по работе в качестве постановщик фильмов. Дебютной работой автора в этом амплуа стала лента «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», после чего режиссёр снял культовую комедию «Маска» с Джимом Керри. В дальнейшем Рассел также поставил «Царя скорпионов» по вселенной «Мумии», несколько эпизодов фантастического сериала «Грань» и другие проекты.

Последней работой Чака Рассела стал хоррор «Ведьмина доска» — лента вышла в 2024 году. Кинодеятель не только снял ленту, но и выступил продюсером и сценаристом картины.