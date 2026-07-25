Расписание пятого игрового дня BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2

Сегодня, 25 июля, продолжается турнир BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт четыре матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители пройдут в плей-офф, а проигравшие покинут турнир.

Расписание пятого дня BLAST Bounty 2026 Season 2 на субботу, 25 июля:

13:00. FaZe Clan (Европа) — DENDELE (Бразилия);

15:30. G2 Esports (Европа) — Team Liquid (Северная Америка);

18:00. HOTU (Россия) — Astralis (Дания);

— Astralis (Дания); 20:30. FOKUS (Европа) — MOUZ (Европа).

BLAST Bounty 2026 Season 2 проходит с 21 июля по 2 августа. Онлайн-стадия продлится до 26 июля, после чего восемь оставшихся команд отправятся на LAN-финал на Мальту.