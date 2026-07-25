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God of War: Laufey про жену Кратоса выйдет 16 февраля 2027 года

God of War: Laufey про жену Кратоса выйдет 16 февраля 2027 года
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Студия Santa Monica раскрыла дату релиза God of War: Laufey — новой игры по вселенной «Бога войны». Проект выйдет 16 февраля 2027 года только на PlayStation 5.

Предстоящая игра выступит продолжением и одновременно спин-оффом God of War 2018 года. Сюжет игры посвящён Фэй, второй жене Кратоса и матери Атрея, которая после своей земной смерти оказывается в совершенно другом мире и пытается оттуда выбраться.

К роли Фэй вернулась звезда сериала «Сорвиголова» Дебора Энн Уолл. Помощника героини — говорящий Куб — озвучивает Джек Куэйд (Хьюи из «Пацанов»). Авторы Laufey также сообщили, что в разработке находится новая игра по вселенной, которая вновь посвящена Кратосу — она будет напрямую связана с событиями Laufey.

О другой предстоящей видеоигре:
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