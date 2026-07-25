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Мэтт Дэймон назвал свой главный страх на съёмках «Одиссеи»

Мэтт Дэймон назвал свой главный страх на съёмках «Одиссеи»
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На «Шоу Дэна Патрика» гостем стал знаменитый актёр Мэтт Дэймон («Марсианин»). Он рассказал о своём главном страхе на съёмках «Одиссеи» Кристофера Нолана.

По словам артиста, он не хотел получить какую-нибудь «глупую» травму во время создания картины. Дэймону уже 55 лет, и больше всего он боялся, что вывихнет спину, когда будет подниматься с кровати, или столкнётся с другими проблемами, которые, по его мнению, свойственны людям такого возраста.

Больше всего я боялся получить травму, когда начинал. Какую-нибудь глупую травму, свойственную людям нашего возраста. Например, вывихнуть спину или что-то подобное, что может случиться с нами, просто встав с постели.

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Фильм рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. Ленту высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 94% свежести от обозревателей и 97% от зрителей.

Каким получился фильм «Одиссея»:
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
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