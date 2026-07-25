Мультсериал «Президент Кёртис» по «Рику и Морти» продлили на второй сезон

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего сервис Adult Swim объявил, что мультсериал «Президент Кёртис» по вселенной «Рика и Морти» получит продолжение. Шоу продлили на второй сезон ещё до выхода первого.

Главным героем проекта выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали связываться бы даже Рик и Морти. Главного героя вновь озвучил Кит Дэвид («Нечто»).

Первый сезон «Президента Кёртиса» стартует уже 27 июля — всего выйдет 10 эпизодов. Автором мультсериала выступит Дэн Хармон — один из создателей «Рика и Морти».