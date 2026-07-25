«Одиссее» предрекают рекордные сборы для фильмов Кристофера Нолана — более $ 1 млрд

Издание DiscussingFilm поделилось прогнозами насчёт кассовых успехов фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Аналитики уверены, что картина соберёт более $ 1 млрд по итогам проката.
Если прогнозы экспертов сбудутся, то лента станет самой кассовой среди других проектов Кристофера Нолана. Сейчас первое место среди фильмов постановщика занимает «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» ($ 1,085 млрд), но «Одиссея» имеет все шансы стать лидером по сборам. Сейчас эпическая адаптация поэмы Гомера заработала уже 342 млн и продолжает вызывать интерес у зрителей.
Рейтинг фильмов Кристофера Нолана по сборам в мировом прокате:
- «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» — $ 1,085 млрд.
- «Тёмный рыцарь» — $ 1,008 млрд.
- «Оппенгеймер» — $ 975 млн.
- «Интерстеллар» — $ 764 млн.
- «Начало» — $ 839 млн.
- «Дюнкерк» — $ 549 млн.
- «Довод» — $ 376 млн.
- «Бэтмен: Начало» — $ 375 млн.
- «Одиссея» — $ 342 млн.
- «Бессонница» — $ 113 млн.
- «Престиж» — $ 109 млн.
- «Мементо» — $ 43 млн.
«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Фильм рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.