«Одиссее» предрекают рекордные сборы для фильмов Кристофера Нолана — более $ 1 млрд

Издание DiscussingFilm поделилось прогнозами насчёт кассовых успехов фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Аналитики уверены, что картина соберёт более $ 1 млрд по итогам проката.

Если прогнозы экспертов сбудутся, то лента станет самой кассовой среди других проектов Кристофера Нолана. Сейчас первое место среди фильмов постановщика занимает «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» ($ 1,085 млрд), но «Одиссея» имеет все шансы стать лидером по сборам. Сейчас эпическая адаптация поэмы Гомера заработала уже 342 млн и продолжает вызывать интерес у зрителей.

Рейтинг фильмов Кристофера Нолана по сборам в мировом прокате:

«Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» — $ 1,085 млрд. «Тёмный рыцарь» — $ 1,008 млрд. «Оппенгеймер» — $ 975 млн. «Интерстеллар» — $ 764 млн. «Начало» — $ 839 млн. «Дюнкерк» — $ 549 млн. «Довод» — $ 376 млн. «Бэтмен: Начало» — $ 375 млн. «Одиссея» — $ 342 млн. «Бессонница» — $ 113 млн. «Престиж» — $ 109 млн. «Мементо» — $ 43 млн.

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Фильм рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.