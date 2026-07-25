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Path of Exile получила крупный апдейт «Проклятие Всепламени»

Path of Exile получила крупный апдейт «Проклятие Всепламени»
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Студия Grinding Gear Games объявила о выходе крупного обновления для игры Path of Exile. Апдейт под названием «Проклятие Всепламени» уже доступен для скачивания на ПК, PlayStation и Xbox.

Видео доступно на YouTube-канале Path of Exile. Права на видео принадлежат Grinding Gear Games.

Вместе с патчем в игре стала доступна новая сюжетная арка о главе корсаров Валери. Ей необходимо помочь в поисках сокровищ на ледяных водах Рэкласта. Обновление также привнесло в Path of Exile новый подкласс Восхождения для Дворянки. Кроме того, в экшен вернулись наёмники, которые вновь появились в локациях игры. За каждого побеждённого врага пользователь сможет забрать его предмет и завербовать в качестве союзника.

«Проклятие Всепламени» добавило в игру механику вояжей. Теперь игроки должны нанести на карту определённое число областей, чтобы объединить их и получить доступ на дно океана. В экшене также появилось «Чёрное течение» — новые хардкорные локации. Разработчики с выходном нового патча переработали Бездну — теперь трещины выбрасывают энергию, которая влияет на монстров в округе.

Авторы Path of Exile также обновили баланс чародеев. Теперь между разными типами урона появилось больше различий. Кроме того, в игре переработали цвета гнёзд, а камни способностей теперь можно вставлять без ограничений. Свои функции остались только у зелёных, красных и синих гнёзд.

Об апдейте для другой популярной игры:
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