NVIDIA вновь повысила цены на память для видеокарт — СМИ

Издание Benchlife сообщило, что компания NVIDIA уведомила своих партнёров о повышении цен на память, которая используется для создания новых видеокарт. Речь идёт о комплектах видеопамяти GDDR6 и GDDR7.

По данным СМИ, увеличение стоимости приведёт к очередному росту цен на видеокарты. При этом неизвестно, каких чипов коснутся подорожания. Судя по перечисленным комплектам, цены вырастут на всю линейку GeForce RTX 50. Сама NVIDIA пока официально не объявляла о росте стоимости.

Мы получили уведомления о том, что NVIDIA выпустила уведомление о повышении цен на комплекты GPU KIT (GPU + VRAM) для своих партнёров, и всем известно, что это обычно влечёт за собой повышение цен на видеокарты.

Ранее сообщалось, что NVIDIA планировала выпустить новую видеокарту RTX 5000 Super в 2025 году, но из-за кризиса памяти этого так и не случилось. Согласно утечкам, разработка чипа уже завершена и его намерены представить в ближайшие годы.