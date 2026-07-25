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Мультфильм «Аватар: Последний маг воздуха» вышел в онлайне

Мультфильм «Аватар: Последний маг воздуха» вышел в онлайне
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25 июля состоялся цифровой релиз мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» — продолжения культового мультсериала. Анимационная картина уже доступна для просмотра на стриминговом сервисе Paramount+.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount. Права на видео принадлежат Paramount.

По сюжету проекта уже взрослый Аанг узнаёт о существовании древней силы, которая может спасти его культуру от вымирания. Вместе с друзьями он отправляется в большое путешествие, чтобы найти её, прежде чем она попадёт не в те руки.

Главные роли в мультфильме озвучили Эрик Нам («Мой шумный дом») и Дэйв Батиста (Дракс из «Стражей Галактики») — последний сыграл злодея. Ещё в апреле картина «Аватар: Последний маг воздуха» утекла в Сеть в высоком качестве. После этого авторы мультфильма призвали фанатов дождаться полноценного релиза и раскритиковали Paramount за то, что лента выйдет на стримингах, а не в кинотеатрах.

О другом популярном мультфильме:
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