«Игры слишком хорошие, чтобы точно их адаптировать»: Зак Креггер — о фильме Reisdent Evil

Издание IGN взяло интервью у режиссёра хоррора «Орудия» Зака Креггера. Он рассказал о своей предстоящей адаптации видеоигровой серии Resident Evil.

По словам постановщика, оригинальные игры получились слишком великолепными, чтобы дословно их экранизировать. Как фанат Resident Evil он хотел передать ощущение серии, когда главный герой перемещается с точки А до точки Б, преодолевая тяжёлые испытания.

Я не пытался сделать дословную адаптацию видеоигры. У меня всё равно не получится сделать это лучше, чем в самих играх. Игры выполнены потрясающе. Для меня это похоже на ситуацию, когда у вас есть любимая книга, и вдруг вы узнаёте, что кто-то собирается снять по ней фильм, а потом слышите объявленный актёрский состав и думаете: «О нет». Я не пытаюсь заниматься подобным.

Креггер также добавил, что действие предстоящего фильма разворачивается в наше время, а не в 1998 году. Кроме того, в городе Раккун-Сити идёт снег, чего не было в оригинальных играх. Режиссёр отметил, что эти отличия от оригинальных проектов были необходимы для атмосферы его картины.

Фильм Resident Evil выйдет в мировом прокате 18 сентября. Картина сконцентрируется на одном персонаже, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Главные роли в ленте исполнили Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).