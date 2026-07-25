Триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном вышел в онлайне

25 июля состоялся цифровой релиз фильма «Пропасть». Триллер уже доступен для просмотра в российских онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Кион», «Иви», Okko и Wink.

Картина рассказывает о счастливых молодожёнах Даше и Саше, которые отправляются в большое свадебное путешествие. Но судьба вносит свои коррективы — во время прыжка с парашютом пилотом оказывается Артём – бывший Даши. Когда самолёт терпит крушение, все трое прыгают без подготовки. Герои чудом остаются в живых, но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров.

Одну из главных ролей в фильме сыграл звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн. В картине также снялись Тина Стойилкович («Оффлайн»), Степан Белозёров («Лёд 3») и другие актёры. Режиссёром выступил Алексей Ионов («Позитивное кино»).