«Очень смешное начало»: зрители — о старте сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»

24 июля стартовал сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» — спин-офф знаменитого шоу «Теория большого взрыва». Многие зрители уже посмотрели первый эпизод и высоко оценили его: на агрегаторе IMDb он получил 7,4 балла из 10.

Большинство зрителей хвалят проект за интересное развитие вселенной оригинального сериала, а также за безумие, которое постоянно происходит в кадре. Многие фанаты «Теории большого взрыва» рады возвращению знаменитых персонажей, которым теперь посвятили целое шоу. При этом некоторым не понравился первый эпизод — его называют несмешным и странным.

Фото: IMDb

Что пишут зрители про сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»:

Отличное начало. Я с нетерпением ждала этот сериал, и он меня не разочаровал — он одновременно очень смешной и отлично закладывает основу для сюжета. Все актёры прекрасно справились с возвращением к своим ролям, а также были замечательные приглашенные звёзды. Жаль, что серия была такой короткой, но это только потому, что мне было весело и я не хотела, чтобы она заканчивалась.

Замечательный первый эпизод. Апокалипсис, разрушения и гигантские мотыльки. Что ещё нужно? Определённо заставляет с нетерпением ждать следующего эпизода. Мне нравится концепция, и здорово увидеть некоторых из моих любимых персонажей из «Теории большого взрыва».

Лично мне эпизод понравился, но чего-то немного не хватало — общей атмосферы. Хотя это только начало, я думаю, у сериала есть потенциал стать действительно хорошим, или, по крайней мере, я на это надеюсь. Сюжет забавный в самом лучшем смысле этого слова, и всё развивается естественно. Я определённо рекомендую посмотреть первый эпизод.

Самое замечательное в этом сериале то, что он долго не продержится. Зная это, я смогу спокойно спать сегодня ночью. Не могу поверить, что кто-то это снял. Это ужасно.

Я включил это, чтобы хорошенько посмеяться. И даже не улыбнулся. Очень разочарован, что это не ситком. Без гениев-учёных диалоги кажутся очень медленными и глупыми. Я чувствовал себя глупо, смотря это.

«Стюарт Блум не смог спасти вселенную» рассказывает о владельце магазина комиксов Стюарте, который ломает устройство, изобретённое Шелдоном и Леонардом — главными героями «Теории большого взрыва». Теперь ему предстоит побывать в параллельных вселенных, чтобы предотвратить апокалипсис.