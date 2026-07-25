«Никакого чёртового ИИ»: Гильермо дель Торо — о переиздании фильма «Лабиринт Фавна»

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего выступил знаменитый режиссёр Гильермо дель Торо («Франкенштейн»). Он рассказал о перевыпуске своей знаменитой картины «Лабиринт Фавна».

По словам постановщика, перевод фильма в формат 3D проводился вручную. Отдельно дель Торо отметил, что авторы не использовали никакого «чёртового» искусственного интеллекта.

Когда мы говорили о перевыпуск фильма, я сказал: «Никакого чёртового искусственного интеллекта». Мы защищаем красоту и искупительную силу искусства. Дело не в том, кто получит работу. Мы защищаем наследие искусства. Если мы лишим целое поколение людей возможности изучать своё ремесло, то мы лишим их всей истории этого вида искусства. Ради чего?

Фильм «Лабиринт Фавна» перевыпустят в кинотеатрах 9 октября — в честь 20-летия картины. Действие ленты происходит в Испании летом 1944 года, в период деятельности франкистов, спустя пять лет после Гражданской войны. Главная героиня — 10-летняя Офелия — переезжает со своей беременной матерью Кармен в военный лагерь к отчиму. Девочка, увлечённая волшебными сказками, обнаруживает неподалёку от дома старинный заброшенный лабиринт. Ночью к ней прилетает фея и уводит её в центр лабиринта, где она встречает фавна — древнее магическое существо.