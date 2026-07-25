FaZe Clan и Team Liquid прошли в плей-офф BLAST Bounty 2026 Season 2 по CS 2

FaZe Clan и Team Liquid выиграли матчи второго раунда онлайн-стадии BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2 и вышли в плей-офф турнира.
FaZe обыграла DENDELE со счётом 2:1 — 13:2 на Nuke, 10:13 на Mirage и 13:7 на Cache. Лучшим в составе FaZe стал Якуб jcobbb Петрушевски с K/D 49-35 и рейтингом 1,40. Ясон JBOEN Нильсен также провёл серию на высоком уровне — K/D 48-28. DENDELE ранее выбила из турнира финалиста мэйджора FURIA.
Team Liquid разгромила G2 Esports со счётом 2:0 — 13:6 на Anubis и 13:5 на Mirage. Джонатан EliGE Яблоновски вновь стал лучшим игроком матча — K/D 36-21 и рейтинг 1,45. В составе G2 положительную статистику не показал ни один игрок — Неманья huNter- Ковач завершил серию с K/D 13-30 и рейтингом 0,61. Для Liquid это вторая победа на турнире после сенсационного разгрома Vitality в первом раунде.
LAN-финал BLAST Bounty 2026 Season 2 пройдёт с 30 июля по 2 августа на Мальте.