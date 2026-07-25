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«Рад озвучивать говорящий куб»: звезда «Пацанов» Джек Куэйд — о God of War: Laufey

«Рад озвучивать говорящий куб»: звезда «Пацанов» Джек Куэйд — о God of War: Laufey
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Издание IGN взяло интервью у звезды сериала «Пацаны» Джека Куэйда. Он рассказал о предстоящей игре God of War: Laufey, в которой озвучил говорящий Куб.

По словам актёра, он очень тревожный человек — потому Куэйд рад играть персонажа, который живёт настоящим моментом. Артист также признался, что давно является поклонником PlayStation и сразу согласился играть в проекте Sony.

Я очень тревожный человек и всегда думаю о будущем, приятно играть персонажа, живущего настоящим моментом. Когда мне предложили роль, я разговаривал по Zoom с разработчиками Кори Барлогом и Ариэль Лоуренс, и они сказали мне, что я буду кубом. Я сразу ответил: «Окей». Если они скажут: «Прыгай», я спрошу: «Как высоко?»

God of War: Laufey выйдет 16 февраля 2027 года только на PlayStation 5., Предстоящая игра выступит продолжением и одновременно спин-оффом God of War 2018 года. Сюжет проекта посвящён Фэй, второй жене Кратоса и матери Атрея, которая после своей земной смерти оказывается в совершенно другом мире и пытается оттуда выбраться.

О предстоящей God of War:
God of War: Laufey про жену Кратоса выйдет 16 февраля 2027 года
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