Astralis и MOUZ вышли на LAN-стадию BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2

Astralis и MOUZ стали третьим и четвёртым участниками LAN-стадии BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2. Обе команды выиграли свои матчи в последнем раунде онлайн-квалификации 25 и 26 июля соответственно.
Astralis обыграла российскую HOTU со счётом 2:1. Датчане разгромили соперника на стартовой Cache (13:1), но уступили на Nuke (7:13). На решающей Ancient команда mou проигрывала 2:7, отыгралась до 10:8, однако Astralis забрала пять раундов подряд и закрыла карту 13:10. Лучшим игроком серии стал Якоб jabbi Найгард с рейтингом 1,48 и K/D 59-36.
MOUZ справилась с FOKUS за две карты — 13:10 на Dust2 и 13:8 на Mirage. MVP матча стал снайпер Адам torzsi Торжаш, завершивший серию с рейтингом 1,49 и 36 фрагами при 18 смертях.
Онлайн-стадия BLAST Bounty Summer 2026 проходит с 21 по 26 июля. После трёхдневного перерыва восемь лучших команд отправятся на LAN-финал, который пройдёт с 30 июля по 2 августа на Мальте.