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Пять из шести команд из Восточной Европы вылетели с BLAST Bounty Season 2 по CS 2

Пять из шести команд из Восточной Европы вылетели с BLAST Bounty Season 2 по CS 2
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Команды из Восточной Европы провалили онлайн-квалификацию к BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2. Из шести участников продолжает борьбу только Team Spirit.

HOTU стала последней выбывшей командой из региона, уступив Astralis в матче за выход на LAN (1:2). До этого квалификацию покинули Team Nemesis, Nuclear TigeRES, Nemiga Gaming и magic — все заняли 17-32-е места. Квалификация к BLAST Bounty Summer 2026 проводится по системе single-elimination — одно поражение означает вылет.

Team Spirit сыграет против 100 Thieves в матче за слот в плей-офф. LAN-финал BLAST Bounty 2026 Season 2 пройдёт с 30 июля по 2 августа на Мальте.

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