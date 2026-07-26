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Сериал Тёмная материя, 2-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, смотреть трейлер

Большой трейлер второго сезона сериала «Тёмная материя» от Apple — релиз 28 августа
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Компания Apple представила трейлер второго сезона сериала «Тёмная материя». Фантастическое шоу вернётся уже 28 августа в онлайн-кинотеатре Apple TV.

Сериал «Тёмная материя» — это флагманский фантастический проект Apple, основанный на одноимённом бестселлере Блейка Крауча. Шоу повествует историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную — чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях. Продолжение расскажет о новых приключениях семьи Дессенов, которые отправляются исследовать параллельные реальности.

К главным ролям в продолжении вернутся Джоэл Эдгертон, Дженнифер Коннелли, Алиси Брага, Джимми Симпсон и другие актёры. Во второй сезон войдёт десять эпизодов.

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