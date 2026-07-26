15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Четвёртый сезон «Укрытия» выйдет летом 2027 года — он станет финалом сериала

Четвёртый сезон «Укрытия» выйдет летом 2027 года — он станет финалом сериала
Комментарии

Компания Apple раскрыла дату релиза четвёртого сезона сериала «Укрытие». Фантастическое шоу продолжится уже летом 2027 года — вместе с ним сюжет проекта подойдёт к концу.

Фото: Apple

Таким образом, в Apple назвали дату премьеры четвёртого сезона «Укрытия» ещё до завершения третьего сезона. В нём пока вышло четыре эпизода, однако авторы проекта завершили съёмки финала ещё весной. Он завершит историю, основанную на книгах писателя Хью Хауи.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. Главные роли в сериале исполняют Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Харриет Уолтер («Вавилон») и Коммон («Джон Уик 2»).

Материалы по теме
«Новый стандарт фантастики»: третий сезон «Укрытия» получил высочайшие оценки критиков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android