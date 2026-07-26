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Трейлер четвёртого сезона сериала «Джек Ричер» — премьера 12 августа

Трейлер четвёртого сезона сериала «Джек Ричер» — премьера 12 августа
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Компания Amazon представила дебютный трейлер четвёртого сезона сериала «Джек Ричер». Один из самых успешных проектов компании вернётся уже 12 августа — в этот день выпустят сразу три эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Будущий четвёртый сезон основан на книге Gone Tomorrow Ли Чайлда. По сюжету главный герой становится свидетелем самоубийства в метро Нью-Йорка. Он быстро выясняет, что женщина была сотрудницей Пентагона, замешанной в заговоре крупного политика и террористических группировок. Ричер начинает расследование дела вместе с братом погибшей Джейкобом, чтобы найти её пропавшего сына Питера и выбраться из опасной передряги живым.

«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Шоу рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы. Первый сезон вышел в 2022 году, второй — 2023-м, а третий — в 2025-м. Проект уже продлили на пятый сезон, его съёмки должны начаться до конца года.

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