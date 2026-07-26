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Райан Гослинг впервые сыграет супергероя: он стал Призрачным гонщиком в Marvel

Райан Гослинг впервые сыграет супергероя: он стал Призрачным гонщиком в Marvel
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Marvel Studios на выставке Comic-Con в Сан-Диего анонсировала первый фильм для киновселенной после выпуска «Мстителей: Секретные войны» — им стал «Призрачный гонщик», который выйдет в 2028 году. Режиссёром выступит Шон Леви, ранее снявший фильмы «Дэдпул и Росомаха», «Главный герой», «Ночь в музее», «Живая сталь».

Но куда больше шуму наделало имя актёра — Райан Гослинг решил всё-таки попасть в супергероику и выбрал роль именно Призрачного гонщика для этого.

Логотип фильма

Логотип фильма

Фото: Marvel Studios

Важный момент, что «Призрачный гонщик» — первый полноценный подтверждённый фильм Marvel Studios после «Секретных войн»: до текущего момента никаких полноценных планов на киновселенную заявлено не было.

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