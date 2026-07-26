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В «Чёрной пантере 3» мантру супергероя получит сын Т'Чаллы

В «Чёрной пантере 3» мантру супергероя получит сын Т'Чаллы
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Marvel Studios анонсировала «Чёрную пантеру 3» — продолжение серии фильмов про короля Ваканды. Премьера состоится уже 15 декабря 2028 года, а за проект вновь отвечает Райан Куглер, снявший обе прошлые части и год назад выстреливший «Грешниками».

Ключевой особенностью триквела станет, видимо, передача мантры Чёрной пантеры: на роль сына Т'Чаллы взяли Дэвида Джонссона, звезду «Чужого: Ромул» и «Долгой дороги», который и станет новым главным героем серии. В остальном вернутся актёры предыдущих фильмов серии.

Ещё одним интересным моментом стал формат съёмки фильма: его снимут на крупноформатную целлулоидную пленку.

«Чёрная пантера 3»

«Чёрная пантера 3»

Фото: Marvel Studios

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