В «Чёрной пантере 3» мантру супергероя получит сын Т'Чаллы

Marvel Studios анонсировала «Чёрную пантеру 3» — продолжение серии фильмов про короля Ваканды. Премьера состоится уже 15 декабря 2028 года, а за проект вновь отвечает Райан Куглер, снявший обе прошлые части и год назад выстреливший «Грешниками».

Ключевой особенностью триквела станет, видимо, передача мантры Чёрной пантеры: на роль сына Т'Чаллы взяли Дэвида Джонссона, звезду «Чужого: Ромул» и «Долгой дороги», который и станет новым главным героем серии. В остальном вернутся актёры предыдущих фильмов серии.

Ещё одним интересным моментом стал формат съёмки фильма: его снимут на крупноформатную целлулоидную пленку.