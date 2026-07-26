Расписание шестого игрового дня BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2
Сегодня, 26 июля, завершится онлайн-cтадия BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт четыре матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители пройдут в плей-офф, а проигравшие покинут турнир.
Расписание шестого дня BLAST Bounty 2026 Season 2 на воскресенье, 26 июля:
- 13:00. Ninjas in Pyjamas (Дания) — paiN Gaming (Бразилия);
- 15:30. 3DMAX (Франция) — FUT Gaming (Европа);
- 18:00. Wildcard (Северная Америка) — The MongolZ (Монголия);
- 20:30. Team Spirit (Россия) — 100 Thieves (Европа).
BLAST Bounty 2026 Season 2 проходит с 21 июля по 2 августа. Онлайн-стадия продлится до 26 июля, после чего восемь оставшихся команд отправятся на LAN-финал на Мальту.
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