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Трейлер боевика Matchbox The Movie с Джоном Синой — выход 9 октября

Трейлер боевика Matchbox The Movie с Джоном Синой — выход 9 октября
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Компания Apple представила трейлер фильма Matchbox The Movie. Комедийный боевик выйдет 9 октября на стриминговом сервисе Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Предстоящая картина основана на знаменитом бренде игрушечных машинок Matchbox. Лента рассказывает об агенте ЦРУ Шоне, который случайно втягивает своих старых друзей в опасное приключение, связанное с международным заговором и атомной боеголовкой.

Главные роли исполнили Джон Сина («Миротворец»), Джессика Бил («Иллюзионист»), Сэм Ричардсон («Шпион») и другие актёры. Режиссёром выступил Сэм Харгрейв — постановщик серии боевиков «Тайлер Рейк».

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