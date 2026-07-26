Сериал «Нейромант» по роману Уильяма Гибсона стартует 22 января — тизер

Компания Apple раскрыла дату премьеры сериала «Нейромант». Фантастическое шоу стартует на стриминговом сервисе Apple TV 22 января. Авторы также представили тизер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал выступит экранизацией одноимённого романа Уильяма Гибсона. Действие сериала развернётся в будущем. Сюжет расскажет о хакере Кейса и наёмнице Молли, которым предстоит объединиться, чтобы взломать сверхсильный искусственный интеллект.

Главные роли исполнили Каллум Тёрнер («Вечность»), Бриана Миддлтон («История звука»), Марк Стронг («Шерлок Холмс») и другие актёры. Шоураннером проекта выступает сценарист сериала «Джек Райан» Грэм Роланд. «Нейромант» — одно из главных произведений, которое популяризировало жанр киберпанка. Роман Гибсона удостоился премий «Небьюла» и «Хьюго».