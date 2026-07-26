Тизер сериала «Яга» со звездой «Матрицы» — старт в октябре

Стриминговый сервис Crave представил тизер сериала «Яга». Мистическое шоу стартует уже в октябре — более точную дату авторы объявят позднее.

Видео доступно на YouTube-канале Crave. Права на видео принадлежат Crave.

Проект расскажет о частном детективе Раппе, который расследует исчезновение молодого парня из богатой семьи. Постепенно в деле начинает появляться связь с Бабой Ягой — популярной колдуньей из славянской мифологии.

Главную роль исполнила звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс. В проекте также сыграли Хадсон Уильямс («Жаркое соперничество»), Ноа Рид («Шиттс Крик»), Кларк Бако («Сверхъестественное») и другие актёры.