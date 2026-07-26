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Дэдпул не появится в фильме «Мстители: Судный день»

Дэдпул не появится в фильме «Мстители: Судный день»
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На фестивале Comic-Con в Сан-Диего прошло обсуждение фильма «Мстители: Судный день». Во время мероприятия среди зрителей появился Райан Рейнольдс в костюме знаменитого антигероя Дэдпула.

Артист попросил команду предстоящей картины, в том числе Роберта Дауни-младшего, принять его персонажа в ленту. Ему ответили отрицательно, что подтверждает отсутствие Дэдпула в «Судном дне». При этом Рейнольдс уточнил, что в скором времени поделится новостями по поводу будущих проектов с его героем.

Лента «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года. Сюжет ленты расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Злодея сыграет Роберт Дауни-младший, который раньше исполнял роль Железного человека.

О новых «Мстителях»:
Фото
Доктор Дум — на эпичном постере фильма «Мстители: Судный день»
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