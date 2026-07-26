Трейлер 14-го сезона мультсериала «Футурама» — премьера 3 августа

Онлайн-кинотеатр Hulu представил трейлер 14-го сезона мультсериала «Футурама». Премьера продолжения культовой картины состоится уже 3 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Авторы проекта сообщили, что в 14-м сезоне мир будущего станет ещё безумнее. Главные герои столкнутся не только с комическими пиратами, но и с давней возлюбленной доктора Зойдберга.

«Футурама» представляет собой знаменитый научно-фантастический комедийный сериал, который сначала выходил с 1999 по 2003 год. После этого проект возродили в 2008-м ещё на пять сезонов. Предыдущий, 13-й сезон, вышел в сентябре 2025 года.