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«Травма сделала его злодеем». Роберт Дауни-младший — о Докторе Думе в «Мстителях»

«Травма сделала его злодеем». Роберт Дауни-младший — о Докторе Думе в «Мстителях»
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Издание Entertainment Weekly взяло интервью у знаменитого актёра Роберта Дауни-младшего («Оппенгеймер»). Он рассказал о разнице между злодеем Доктором Думом в ленте «Мстители: Судный день» и Железным человеком.

По словам артиста, обоих персонажей принято считать гениями. При этом Тони Старк получил травму, которая сделала его героем, а смерть семьи Доктора Дума превратила его в антагониста.

Есть научный аспект, по которому их считают довольно гениальными парнями. Но у Тони была травма, которая превратила его в героя, а у Дума всё наоборот. Поэтому для противостояния ему требуется мастерство других персонажей, и это было захватывающее зрелище.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Сюжет ленты расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel.

Постер с Доктором Думом:
Фото
Доктор Дум — на эпичном постере фильма «Мстители: Судный день»
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