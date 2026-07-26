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«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 640 млн всего за полторы недели

«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 640 млн всего за полторы недели
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По итогам второго уикенда сборы фильма «Одиссея» достигли $ 286,4 млн в США. Эпическая картина Кристофера Нолана остаётся лидером местных чартов, обгоняя ремейк «Моаны» и анимационную ленту «История игрушек 5».

В мировом прокате «Одиссея» собрала $ 639,6 млн. Фильм демонстрирует высокую выдержку, ведь продажи билетов упали только на 30% ко второму уикенду. Сейчас картина вошла в топ-7 самых кассовых лент 2026 года — аналитики уверены, что по итогу проката она соберёт более $ 1,3 млрд, показав лучшие сборы среди фильмов Кристофера Нолана.

Топ-10 самых кассовых фильмов 2026 года

  1. «История игрушек 5» ($ 1,022 млрд).
  2. «Майкл» ($ 1,012 млрд).
  3. «Супер Марио: Галактическое кино» ($ 1,011 млрд).
  4. «Дьявол носит Prada 2» ($ 690 млн).
  5. «Проект «Конец света» ($ 684 млн).
  6. «Пегас 3» ($ 656 млн).
  7. «Одиссея» ($ 639,6 млн).
  8. «Обсессия» ($ 448 млн).
  9. «Прыгуны» ($ 389 млн).
  10. «Закулисье реальности» ($ 387 млн).

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Какой получилась «Одиссея» Кристофера Нолана:
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
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