«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 640 млн всего за полторы недели

По итогам второго уикенда сборы фильма «Одиссея» достигли $ 286,4 млн в США. Эпическая картина Кристофера Нолана остаётся лидером местных чартов, обгоняя ремейк «Моаны» и анимационную ленту «История игрушек 5».

В мировом прокате «Одиссея» собрала $ 639,6 млн. Фильм демонстрирует высокую выдержку, ведь продажи билетов упали только на 30% ко второму уикенду. Сейчас картина вошла в топ-7 самых кассовых лент 2026 года — аналитики уверены, что по итогу проката она соберёт более $ 1,3 млрд, показав лучшие сборы среди фильмов Кристофера Нолана.

Топ-10 самых кассовых фильмов 2026 года

«История игрушек 5» ($ 1,022 млрд). «Майкл» ($ 1,012 млрд). «Супер Марио: Галактическое кино» ($ 1,011 млрд). «Дьявол носит Prada 2» ($ 690 млн). «Проект «Конец света» ($ 684 млн). «Пегас 3» ($ 656 млн). «Одиссея» ($ 639,6 млн). «Обсессия» ($ 448 млн). «Прыгуны» ($ 389 млн). «Закулисье реальности» ($ 387 млн).

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.