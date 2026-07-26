Копию «Одиссеи» Кристофера Нолана в высоком качестве слили в Сеть

Издание Variety сообщило, что копию фильма «Одиссея» Кристофера Нолана слили в Сеть. Картина появилась в высоком качестве в соцсети X.

По данным журналистов, анонимный пользователь опубликовал фильм на своей странице. Лента была доступна на протяжении двух часов — за это время она набрала более 2,1 млн просмотров. Вскоре публикацию удалили, а аккаунт заблокировали. В СМИ отметили, что в Х ещё можно найти пиратскую копию картины.

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Картина рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В ленте также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. Несмотря на слив в Сеть, проект уже вошёл в топ-7 самых кассовых фильмов 2026 года.