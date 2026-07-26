15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Копию «Одиссеи» Кристофера Нолана в высоком качестве слили в Сеть

Копию «Одиссеи» Кристофера Нолана в высоком качестве слили в Сеть
Комментарии

Издание Variety сообщило, что копию фильма «Одиссея» Кристофера Нолана слили в Сеть. Картина появилась в высоком качестве в соцсети X.

По данным журналистов, анонимный пользователь опубликовал фильм на своей странице. Лента была доступна на протяжении двух часов — за это время она набрала более 2,1 млн просмотров. Вскоре публикацию удалили, а аккаунт заблокировали. В СМИ отметили, что в Х ещё можно найти пиратскую копию картины.

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Картина рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В ленте также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. Несмотря на слив в Сеть, проект уже вошёл в топ-7 самых кассовых фильмов 2026 года.

Какой получилась «Одиссея»:
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android