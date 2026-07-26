Virtus.pro — чемпион турнира по PUBG на Esports World Cup 2026

Virtus.pro стала чемпионом Esports World Cup 2026 по PUBG: Battlegrounds. Команда набрала 159 очков по итогам гранд-финала и заняла первое место. Это первая победа Virtus.pro на киберспортивном фестивале.
За победу коллектив получил $ 650 тыс. и 1000 очков в зачёт EWC Club Championship. Игрок состава Нино NIXZYEE Микеч был признан MVP турнира — награда принесла ему дополнительные $ 25 тыс.
Для «медведей» это второй крупный трофей в сезоне после победы на PGS 2026 Circuit 1 Series Final. В прошлом году состав занял второе место на PUBG Global Championship 2025.
Турнир проходил с 21 по 26 июля в Париже. 24 команды разыграли призовой фонд в $ 2 млн.