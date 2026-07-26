15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Virtus.pro — чемпион турнира по PUBG на Esports World Cup 2026

Virtus.pro — чемпион турнира по PUBG на Esports World Cup 2026
Комментарии

Virtus.pro стала чемпионом Esports World Cup 2026 по PUBG: Battlegrounds. Команда набрала 159 очков по итогам гранд-финала и заняла первое место. Это первая победа Virtus.pro на киберспортивном фестивале.

За победу коллектив получил $ 650 тыс. и 1000 очков в зачёт EWC Club Championship. Игрок состава Нино NIXZYEE Микеч был признан MVP турнира — награда принесла ему дополнительные $ 25 тыс.

Для «медведей» это второй крупный трофей в сезоне после победы на PGS 2026 Circuit 1 Series Final. В прошлом году состав занял второе место на PUBG Global Championship 2025.

Турнир проходил с 21 по 26 июля в Париже. 24 команды разыграли призовой фонд в $ 2 млн.

Материалы по теме
Почти сотня русских едет в Париж: за кого болеть на Esports World Cup 2026
Почти сотня русских едет в Париж: за кого болеть на Esports World Cup 2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android