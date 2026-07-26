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Team Spirit не проиграла ни одной карты в патче Dota 2 при первом сносе тир-3 вышки

Team Spirit не проиграла ни одной карты в патче Dota 2 при первом сносе тир-3 вышки
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Аналитик Бен Noxville Стинуизен поделился статистикой Team Spirit в Dota 2 на текущем патче. Команда не проиграла ни одной карты, если первой сносила тир-3 вышку — показатель составляет 47-0.

Стинуизен отметил, что заход на базу обычно означает лидерство, но реализовать преимущество удаётся далеко не всегда. По проценту сносов рейнджевых бараков среди команд с 25+ заходами Spirit занимает четвёртое место в патче — 82,98%.

Конечно, заход на вражескую базу обычно означает, что команда уже лидирует, но реализовать это преимущество не всегда просто! Среди команд, которые в этом патче не менее 25 раз успешно заходили на вражескую базу, Spirit занимает четвёртое место по проценту заходов, завершившихся сносом рейнджевых бараков — 82,98%.

Фото: Noxville

Несмотря на статистику, Spirit уступила Team Yandex со счётом 0:2 в четвертьфинале Esports World Cup 2026 и заняла пятое-восьмое места. Теперь команда Ярослава Miposhka Найдёнова готовится к The International 2026.

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