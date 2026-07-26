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Team Spirit вышла в плей-офф BLAST Bounty Summer 2026 — donk завершил серию с K/D 59-35

Team Spirit вышла в плей-офф BLAST Bounty Summer 2026 — donk завершил серию с K/D 59-35
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Team Spirit обыграла 100 Thieves в матче за выход в плей-офф BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:1 — 13:11 на Anubis, 4:13 на Mirage и 13:0 на Dust2.

На стартовой карте Spirit уступала 6:10, но забрала семь раундов подряд и закрыла Anubis. После поражения на Mirage команда разгромила соперника на решающей Dust2, не отдав ни одного раунда. Лучшим игроком серии стал Данил donk Крышковец с K/D 59-35. У 100 Thieves лучшую статистику показал Вильям sirah Кьерсгор (38-31).

Spirit стала единственной командой из топ-10 рейтинга HLTV, прошедшей в плей-офф BLAST Bounty Summer 2026. Ранее квалификацию не преодолели Falcons, FURIA, Vitality, Aurora и G2. Соперник Spirit в плей-офф определится позднее. LAN-стадия турнира пройдёт с 30 июля по 2 августа на Мальте.

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