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«На деревню дедушке 2» второй раз подряж возгллавил кинопрокат Росси за уикенд

«На деревню дедушке 2» второй раз подряж возгллавил кинопрокат Росси за уикенд
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Среди официальнго проката комедия «На деревню дедушке 2» второй раз подряд становится лидером кинопроката России за уикенд. За минувшие выхдентые фильм собрал 76,1 млн рублей.

На втором месте находится «Майкл» со сборами в 60,8 млн рублей. Далее идут «Зловещие мертвецы: Пекло» и «Холоп 3». Картинам покорились 49,7 и 38,9 млн рублей.

Фильм рассказывает новую историю из жизни 11-летнего Владика. Когда его маме срочно нужно было уехать в командировку, мальчика отправляют в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. В продолжении Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется другой дедушка — Виктор, бывший дипломат. Между родственниками вспыхивает соперничество за внимание внука.

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